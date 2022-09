Mite (Azione-IV): “Sport tema centrale. Investiamo in nuove strutture e potenziamo quelle esistenti””

“Quella di Giuseppe Saviano, delegato del Coni per la provincia di Avellino, è una richiesta che non può e non deve passare inosservata! In questa campagna elettorale si è parlato poco dello sport, eppure si sente spesso discutere sul tema dei giovani e della qualità della vita. Lo sport svolge un ruolo molto importante nell’educazione e nella formazione ed è uno strumento rilevante di integrazione, inclusione e socializzazione. È noto, inoltre, come investire nello sport significhi investire sulla salute e, di conseguenza, risparmiare sulla sanità. In termini economici, infine, nonostante lo stop a molte attività a causa della pandemia, lo sport nel 2021 ha generato in Italia 78,8 miliardi di euro di ricavi, pari al 3% del PIL, e occupazione per circa 389 mila persone”. Lo scrive su Facebook Francesca Mite, candidata nel collegio uninominale al Senato con Azione – Italia Viva.

“Sono queste le ragioni per cui il Terzo Polo riconosce nello sport uno dei temi centrali del suo programma politico – continua -. La realizzazione di nuovi impianti sportivi, così come la ristrutturazione degli impianti già esistenti, la gestione e la manutenzione degli stessi, sono interventi possibili attraverso lo strumento del Partenariato Pubblico Privato (PPP), e, se necessario, mediante le risorse previste dal PNRR per l’impiantistica sportiva”.

“Avellino necessita di interventi decisivi per salvare un settore fondamentale sia per il benessere dei cittadini, che per l’impatto economico. Come candidata al Collegio – Senato Uninominale Irpinia Sannio, accolgo l’appello di Giuseppe Saviano e, in caso di elezione, rinnovo il mio impegno politico nel riqualificare una terra che ha bisogno di essere salvaguardata e valorizzata nell’interesse dei cittadini”, conclude Mite.