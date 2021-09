Mistero Infopoint di Avellino: inaugurato dal Ministro e poi subito chiuso il giorno dopo

Era stato inaugurato in pompa magna l’infopoint di Avellino al piano terra del palazzo della Provincia.Una settimana fa erano presenti al taglio del nastro ,tra gli altri, il Ministro Garavaglia, il Presidente della Provincia Biancardi, il Sindaco Festa e vari assessori regionali. E’ stato presentato ai media come un moderno e tecnologico centro di informazioni, inserito nel progetto “Sistema Irpinia”, per la valorizzazione del nostro territorio. Ma è rimasto aperto solo quel giorno. Da allora è malinconicamente chiuso. E i pochi turisti presenti ad Avellino hanno potuto solo ammirare l’arco verde costruito all’ingresso, voluto dal Presidente Biancardi e progettato dall’architetto giapponese Hikaru Mori, ma di informazioni nemmeno a parlarne. Abbiamo chiesto lumi sull’infopoint ma nessuno ha saputo dirci nulla. Non si sa quando sarà riaperto. Siamo riusciti però ad intervistare l’architetto Mori che ci ha parlato del suo progetto. Ma intanto ci chiediamo: quando riaprirà l’infopoint? Il mistero si infittisce.