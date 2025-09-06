La Misericordia del Partenio perde una volontaria speciale, la cagnolina “Mis”

MERCOGLIANO- “Non sono solo cani, ma diventano parte integrante delle nostre vite, delle nostre emozioni, della nostra storia”. E’ con questo messaggio che la Misericordia del Partenio dice addio alla sua “mascotte”, una volontaria speciale come l’hanno definita in un messaggio sulla pagine social i volontari. Mis, il diminutivo di Misericordia, che già nel nome portava tutto il suo legame con l’associazione. “Oggi la nostra Misericordia saluta con profonda tristezza un volontaria speciale: Mis.Un cane, sì… ma per noi molto di più. Mis è stata parte della nostra grande famiglia per ben 14 anni, la nostra mascotte, un simbolo vivente della Misericordia stessa — non a caso il suo nome nasce proprio da lì: “Mis”, come diminutivo di “Misericordia”. Accolta e amata come una figlia dal nostro Vice Presidente Nino, che se ne è preso cura con amore e dedizione ogni giorno. Ciao Mis, buon viaggio. Resterai per sempre nei nostri cuori”. non sono solo cani, ma diventano parte integrante delle nostre vite, delle nostre emozioni, della nostra storia.