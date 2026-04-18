Mirabella Eclano, maxi‑presidio dei Vigili del Fuoco per il Vertice trilaterale

In occasione del Vertice trilaterale dei Ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania, in svolgimento nel territorio di Mirabella Eclano nelle giornate del 17 e 18 aprile 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è impegnato nel potenziamento del dispositivo di soccorso, secondo quanto disposto dalla Prefettura.

Il dispositivo operativo prevede l’impiego di:

– una squadra completa con APS (Autopompa Serbatoio);

– una squadra di supporto con ABP (Autobotte Pompa);

– due moduli antincendi boschivi;

– due mezzi polilogistici.



Il personale dei Vigili del Fuoco svolge attività di presidio nel Comune di Mirabella Eclano, in un’area strategica preventivamente individuata, al fine di garantire tempestività ed efficacia negli interventi di soccorso tecnico urgente, in raccordo con le altre componenti del sistema di sicurezza e protezione civile. Il dispositivo è attivo per tutta la durata dell’evento, con l’obiettivo di assicurare elevati standard di sicurezza a tutela delle delegazioni istituzionali e della cittadinanza.