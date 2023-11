Mirabella, si cerca Francesco, il giovane è scomparso martedì

Francesco Oddo, 23 anni di Mirabella Eclano, manca da casa da 2 giorni. Appello da parte dei familiari per ritrovarlo.

Si é allontanato dalla sua casa nella frazione Calore, nella mattinata di martedì ed è stato visto camminare a piedi sulla SS90.

Avrebbe preso un pullman e sarebbe sceso ad Avellino, secondo la testimonianza di un passeggero. Da li se ne sono perse le tracce.

Come dalla foto Francesco ha i capelli ricci, un po’ lunghi, indossa jeans e una giacca di pelle nera. Non ha con sé né documenti né soldi ed il cellulare risulta spento, in genere viaggia in pullman e potrebbe essere diretto in Germania dove è già stato e dove ci sarebbe la sua ragazza.

Parenti e amici però sono molto preoccupati poichè Francesco, a causa di due gravi lutti, è molto provato e lo stanno cercando ovunque.

E’ già stata sporta regolare denuncia presso la Compagnia Carabinieri di Mirabella ed è stata allertata la Protezione Civile.

Chiunque possa avere notizie o lo ha visto, può contattare direttamente il 112.

IN AGGIORNAMENTO