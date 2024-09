Mirabella, scuole chiuse per il G7

A Mirabella Eclano in vista del G7 che si terrà dal 2 al 4 Ottobre 2024, rispetto alle scuole si è optato per la chiusura nelle giornate del 3 e del 4, sempre per ragioni di sicurezza e di viabilità. Si teme, infatti, traffico e qualche rallentamento.

Una problematica che si sta riscontrando anche in questi giorni in seguito ai numerosi interventi di manutenzione stradale e che dopo la Statale 90 interesseranno anche il centro urbano. Il Sindaco, scusandosi per i disagi, ne ha illustrato i numeri tra interventi Anas (circa 700mila euro), strade provinciali e comunali (650mila euro).