Mirabella Eclano, parte oggi il progetto Nonna/o Vigile

Ha preso il via oggi il progetto Nonno/a Vigile, un’iniziativa volta a coinvolgere la popolazione anziana in attività di grande valore per la comunità. L’obiettivo principale è quello di garantire maggiore sicurezza per i ragazzi durante le operazioni di entrata e uscita dalle scuole, nonché nel tragitto con lo scuolabus.

Il progetto, che punta a sfruttare l’esperienza e la disponibilità dei cittadini più anziani, prevede la presenza di accompagnatori scuolabus e presidi nelle aree scolastiche, creando così una rete di supporto che assicura il corretto flusso di studenti e il rispetto delle normative di sicurezza.

Per il lancio dell’iniziativa, sono stati selezionati tre accompagnatori scuolabus e tre presidi che vigileranno nelle scuole di Mirabella, Calore e Passo.

Il progetto Nonno/a Vigile non solo tutela la sicurezza dei più giovani, ma promuove anche l’inclusione degli anziani, favorendo la loro partecipazione attiva alla vita della città. Con il coinvolgimento di tutte le generazioni, si crea una comunità più coesa e solidale.