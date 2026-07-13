Mirabella Eclano, niente tirata del Carro: dopo piu’ di un secolo si ferma l’omaggio alla Madonna

MIRABELLA ECLANO- Dopo più di un secolo nel sabato precedente alla terza domenica di settembre di quest’anno a Mirabella Eclano non ci sara’ la tradizionale e secolare “tirata del Carro”, l’obelisco di paglia alto 25 metri che dalla collinetta di Santa Caterina, nel giorno della tirata viene trainato da sei paia di buoi e retto in equilibrio da circa trentaquattro funi , “tirate” da centinaia di persone. Da giorni a Mirabella Eclano non si parla d’altro, ma stavolta non si tratta della solita problematica nata ad ogni vigilia della “tirata”. La conferma allo stop sarebbe arrivata dal direttore artistico, Giotto Faugno, che ereditando una secolare tradizione familiare cura ormai dalla fine degli anni 90 l’evento dedicato alla Madonna Addolorata. Lo stesso si era dimesso dal suo incarico a dicembre. Niente tirata del carro e una cittadina dove è scoppiato anche un caso politico, visto che la minoranza consiliare ha chiesto le dimissioni del sindaco Giancarlo Ruggiero.