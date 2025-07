Mirabella Eclano, domani i funerali del 41enne morto a Torre Le Nocelle

Si terranno domani, giovedì 24 luglio, alle ore 17:00 presso la Chiesa Madre di Mirabella Eclano i funerali di Giovanni De Luca, il 41enne tragicamente deceduto domenica pomeriggio.

L’uomo si trovava in un cantiere a Torre Le Nocelle, dove aveva eseguito alcuni lavori insieme a un familiare, quando si è improvvisamente accasciato. Nonostante i soccorsi siano stati allertati tempestivamente, per lui non c’è stato nulla da fare. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento, ma l’ipotesi più probabile resta quella di un malore improvviso.