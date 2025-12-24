Mirabella Eclano: controlli nei locali della movida con l’ausilio dei reparti speciali

Nell’ultimo fine settimana che preceduto le vacanze natalizie, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, in ossequio alle indicazioni dettate dal Prefetto di Avellino, dott.ssa Rossana Riflesso e alle disposizioni operative impartite dal Comando Provinciale Carabinieri del capoluogo Irpino, ha predisposto e coordinato una rilevante rete di servizi svolti a Mirabella Eclano e nei comuni limitrofi, per il controllo del territorio e verso locali di pubblico ritrovo.

Con l’ausilio delle componenti specialistiche del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, i militari dell’Arma Irpina hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un imprenditore di Mirabella Eclano che, all’esito degli accertamenti di rito, è risultato responsabile della violazione di alcune norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel complesso, tenuto conto che la movida in questi giorni è ancor più intensa nei locali pubblici, i controlli hanno prodotto anche l’accertamento di violazioni amministrative presso svariati esercizi, provocando l’irrogazione di sanzioni amministrative per oltre tredicimila euro.

In tale ambito, un minore di origini tunisine, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato deferito per il reato di violenza privata; altri quattro ragazzi, di età compresa tra i 15 ed i 20 anni, alcuni gravati da precedenti specifici, sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino quali assuntori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana.

L’attività si è svolta protraendosi anche durante le ore serali e notturne, registrando complessivamente il controllo degli occupanti di oltre 350 veicoli, la comminazione di 25 sanzioni per gravi violazioni al codice della strada e il ritiro della patente di guida a carico di otto persone.