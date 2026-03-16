Minori e gioco d’azzardo, la Prefettura in campo per formare gli studenti

AVELLINO- “Una giornata di formazione sui temi della finanza, fatta naturalmente in maniera adeguata all’età del nostro pubblico, poiché è rivolta a scolaresche. Si tratteranno anche i temi delle dipendenze, quindi principalmente della ludopatia, ma comunque delle dipendenze all’interno dell’ambito economico e finanziario”. Il prefetto Rossana Riflesso ha sottolineato così l’importanza dell’evento organizzato questa mattina nella “Sala Stranges” di Palazzo di Governo per formare le nuove generazioni all’uso consapevole del denaro e aiutarli a non cadere nelle trappole

della ludopatia e del gioco d’azzardo. “Educare alla Finanza Etica per avviare processi di adozione sociale delle vulnerabilità finanziarie” questo il tema dell’incontro organizzato da Finetica Ets in collaborazione col Distretto Rotary 2101, il Forum regionale delle Associazioni Familiari il Forum nazionale delle Associazioni Sociosanitarie e la Conferenza Episcopale Campana, nell’ambito della Global Money Week (GMW 2026). La partecipazione degli studenti di diversi istituti della città e della provincia. La tredicesimq edizione della Global Money Week promossa dall’OCSE e Comitato nazionale per l’Educazione Finanziaria, ha come obiettivo soffermarsi sugli sviluppi della finanza digitale e sul

modo in cui i consumatori interagiscono con i servizi finanziari online: dall’emergere dei Finfluencer, al crescente utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, all’aggressiva proposta di Giochi d’azzardo, che possono rendere difficile per tutti, ma soprattutto per i più giovani, individuare lnformazioni e proposte affidabili e sicure. Anche perché il rischio che gli adolescenti possano essere risucchiati dalla ludopatia e dal gioco d’azzardo Online, e’ un pericolo concreto soprattutto tra i giovani e i giovanissimi.. Il prefetto Riflesso ha ricordato come ” sono temi molto cari a me e alla Prefettura. Si tratta, alla fine dei conti, di forme di prevenzione e di educazione nei confronti della fascia più giovane della nostra popolazione. Quindi sono molto contenta che ci sia questa iniziativa e spero che a questa ne seguiranno altre di questo tipo”. Anche perché il prefetto ha ribadito che i giovani vanno seguiti con attenzione: ” È una situazione un po’ generalizzata. Abbiamo fasce giovanili che chiaramente vanno seguite. In Irpinia c’è anche il fenomeno dell’allontanamento dalla scuola a una certa età, anche per la difficoltà delle comunicazioni e dei trasporti. Questo è un dato che risulta all’interno degli osservatori che, come sapete, io porto in giro.Ci sono forme di maleducazione. Non parlerei del fenomeno delle baby gang, che in altre realtà invece purtroppo sono ormai un dato fisso, però ci sono forme di maleducazione e mancanza di riferimenti che ovviamente noi cerchiamo, nel nostro piccolo, unitamente alla scuola, di trattare e in qualche modo di affrontare”. Le scuole hanno un ruolo centrale: ” Noi aderiamo a ogni richiesta che le scuole ci rivolgono, partecipando e portando quella che è la nostra conoscenza anche in termini di legalità. Ovviamente siamo sempre aperti alla partecipazione e promuoviamo iniziative che vengono sempre ben accolte con la scuola.Il mio interesse, al di là della partecipazione a iniziative con le scuole, sarebbe quello di raggiungere i ragazzi che a scuola invece non ci vanno. Questo sarebbe il mio sogno: poter raggiungere questi ragazzi e le loro famiglie. Non è facile, non è semplice, ma ci riuscirò”. Il Presidente di Finetica ETS, Dott. Nello Tuorto ha invece ribadito il lavoro in qussto ambito da parte di Finetica: “È un argomento che a noi sta particolarmente a cuore perché con Finetica, oltre che contrastare il fenomeno dell’usura, facciamo molta prevenzione. Uno degli strumenti che utilizziamo per prevenire questi fenomeni dannosi per le nostre comunità è appunto l’educazione finanziaria.Nell’ambito della Global Money Week — la settimana che l’OCSE e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno dedicato quest’anno all’educazione finanziaria — vogliamo concentrarci stavolta, in modo particolare, sui rischi delle proposte online di gioco d’azzardo, che stanno cominciando a interessare fortemente i nostri ragazzi e stanno creando fenomeni di dipendenza”