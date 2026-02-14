Minacce e maltrattamenti ai genitori: cinquantenne finisce ai domiciliari

AVELLINO- Costretti a fare quello che nessun genitore farebbe mai: denunciare il proprio figlio. Un incubo quello vissuto da due anziani di un comune dell’ hinterland avellinese, a cui nel pomeriggio di ieri hanno posto fine i Carabinieri della Compagnia di Avellino. I militari agli ordini del capitano Alessandro De Palma hanno eseguito nei confronti del cinquantunenne figlio della coppia di anziani una misura cautelare. L’ uomo e’ finito agli arresti domiciliari per maltrattamenti e lesioni aggravate. Il provvedimento firmato dal Gip del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone su richiesta della Procura della Repubblica. Dalle indagini e’ emerso come, a partire dal settembre del 2025, quando il cinquantenne era tornato a vivere con i suoi genitori, questi erano stati costretti a subire una vera e propria escalation di minacce e in una circostanza anche una vera aggressione fisica, per cui era stato necessario chiamare il 118. I due anziani erano stati costretti a dormire chiusi a chiave in camera da letto. Per questo motivo la denuncia e l’indagine che ha portato all’applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari. Il cinquantunenne avrebbe compiuto le azioni di maltrattamento nei confronti dei genitori sotto l’effetto di alcol o sostanze. Nelle prossime ore , il cinquantenne tratto in arresto, difeso dall’avvocato Carmine Pascarosa, dovrà comparire davanti al Gip del Tribunale di Avellino per l’interrogatorio di garanzia e per fornire eventualmente la sua versione.