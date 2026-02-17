Minacce a Don Patriciello, il messaggio da Cesinali: non mollare padre

CESINALI- “In ogni evento e in ogni circostanza, con la comunità di Cesinali ti saremo sempre vicino. Non mollare padre”. Cosi’ la comunita’ di Cesinali, attraverso le parole di Don Vittorio Ferrara, ha voluto rappresentare la vicinanza a Don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano finito nel mirino di una lettera di minacce insieme alla premier Giorgia Meloni e ad un giornalista. Un legame forte quello tra il sacerdote in prima linea nel Parco Verde, costretto a vivere sotto scorta e la comunita’ di Cesinali, dove Don Maurizio torna spesso per celebrare messa e partecipare agli eventi religiosi nel comune irpino.