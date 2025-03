Mimosa sradicata a Rione Parco: il consigliere Rocchetta ne pianta una nuova

AVELLINO- I ladri di mimose sradicano una pianta dai giardini di Rione Parco e il consigliere comunale Gerardo Rocchetta decide di rispondere a questo gesto piantandone una nuova, affinché ” fiorisca come simbolo di un futuro migliore, dove episodi simili non accadano più”. Il giorno dopo il raid, eseguito davanti ai residenti increduli per la scena trovatasi di fronte, mentre la Polizia ha identificato gli autori, il consigliere comunale Rocchetta ha deciso di rispondere al gesto piantando una nuova mimosa nel giardino: “Per ogni fiore reciso,un nuovo bulbo!Per ogni albero che si abbatte, un nuovo fusto!Per ogni gesto increscioso e incivile, un dono di civiltà per la comunità”. Questo l’incipit del suo post social. “Questo è il quartiere che ha visto muovere i miei primi passi- ha scritto Rocchetta- che mi ha visto crescere e dove vivo con la mia famiglia. Sebbene non possiamo cancellare quanto accaduto, spero che questa nuova pianta possa portare un messaggio di speranza e di rinascita per il nostro quartiere. Che fiorisca come simbolo di un futuro migliore, dove episodi simili non accadano più. I quartieri e tutta la città meritano di essere rispettati e curati e con questo mio piccolo gesto, desidero contribuire a rendere ancora più bello e accogliente il posto che chiamo casa!”.