Milazzo-Scandone: le dichiarazioni dell’assistant coach Iannicelli

Sarà domani, 2 marzo alle ore 18:00, il match tra Svincolati Milazzo e S.S. Felice Scandone al “Pala Milone” della città metropolitana messinese. Gli irpini sono attesi in Sicilia per la terza giornata dei play In Gold.

A intervenire pre-partita è l’assistant coach Iannicelli: “Dobbiamo subito riscattare il passo falso con Piazza Armerina che, comunque, secondo il mio punto di vista, è stata una buona gara. Purtroppo, i dettagli hanno fatto la differenza, ma non abbiamo nulla da condannare ai ragazzi. Stiamo già risistemando alcune cose in preparazione della prossima gara contro Milazzo, una squadra che ha bisogno di punti proprio come noi. Sicuramente, abbiamo perso questi 2 punti, ma dobbiamo assolutamente proseguire la nostra marcia e non abbandonare le prime posizioni della classifica. Milazzo ha molti giocatori di talento e sono molto imprevedibili, quindi sarà una partita complicata; ma come per tutte le partite di questa seconda fase, dobbiamo come sempre farci trovare pronti”.