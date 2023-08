Mid Regione Campania, ottima sinergia e coordinamento al concerto di Geolier

È stato da molti apprezzato e definito fondamentale il ruolo di coordinamento del Mid Regione Campania al concerto di ieri sera ad Avellino di Geolier.

Per tutta la serata non sono mancati i contatti costanti tra Giovanni Esposito, coordinatore regionale della Campania Mid, l’assessorato agli eventi guidato da Stefano Luongo e l’organizzazione di Avellino Summer Festival per venire incontro alle piccole criticità che si sono verificate e a cui si è posta immediata risoluzione.

“Ho verificato personalmente che a tutti coloro che ne avessero diritto, come da disposizioni anche pomeridiane della prefettura di concerto col comune e il personale di servizio, era stata garantita la piena inclusione circa l’evento – dichiara Giovanni Esposito – l’area destinata alle persone con disabilità, come previsto dal piano di sicurezza stabilito dalla Prefettura, è stata posta di fianco al palco.- sottolinea il coordinatore”.

“Spero che la stessa sinergia di ieri sera, per rendere inclusivi e accessibili verrà fuori anche per altri eventi che si terranno in prossimità del ferragosto per venire incontro alle necessità e ai desideri di tutti. Sicuramente un buon inizio organizzativo che va migliorato nel tempo ovviamente con l’impegno anche della cittadinanza ad avere più rispetto verso chi ha una disabilità. – conclude Esposito”.