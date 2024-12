MIA Academy presenta: “Orientamento Online Post-Diploma – Il Tuo Domani Inizia Oggi”

MIA Academy, scuola di formazione professionale all’avanguardia, annuncia un evento esclusivo dedicato all’orientamento post-diploma. L’Open Day Virtuale “Orientamento Online Post-Diploma – Il Tuo Domani Inizia Oggi” si terrà mercoledì 18 dicembre alle ore 18:00, offrendo un evento unico per diplomandi, famiglie e insegnanti di tutta Italia.

L’evento, moderato dall’attrice e presentatrice Sonia Aquino, vedrà la partecipazione di esperti del settore:

Dott.ssa Marta Pisana, specialista in orientamento scolastico

Enrico Piacentini, Digital Marketer e Coach

Un ospite speciale che terrà un discorso motivazionale

Questo appuntamento cruciale mira a guidare i giovani nella scelta del loro percorso post-diploma, fornendo strumenti pratici e ispirazioni per trasformare le ambizioni in realtà concrete.

“In un momento così decisivo per il futuro dei giovani, è fondamentale offrire un supporto mirato e professionale,” afferma Antonio Santoro, Direttore di MIA Academy. “Il nostro obiettivo è illuminare il cammino verso un futuro di successo per ogni partecipante.”

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.