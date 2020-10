Avellino Calcio Meteora Federico, l’Avellino annuncia la risoluzione del contratto 20 Ottobre 2020

“L’Us Avellino comunica di aver risolto consensualmente, con incentivo all’esodo per il calciatore, il rapporto contrattuale con Tomas Federico. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Così il club biancoverde ha annunciato il divorzio con il mediano argentino giunto in Irpinia a gennaio senza mai scendere in campo, sia con Ezio Capuano la scorsa stagione che con Piero Braglia in quella in corso.