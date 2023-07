Meteo, significativo calo delle temperature. Il bollettino da Montevergine

Un significativo calo delle temperature sta riportando il clima nella media stagionale. Finalmente si respira e si suda di meno.

La giornata di ieri ha segnato la fine della lunga parentesi di gran caldo che ha caratterizzato, negli ultimi 8 giorni, lo scenario atmosferico irpino. Nelle prossime ore, è attesa un’ulteriore discesa delle temperature secondo il bollettino meteorologico emesso

da Vincenzo Capozzi, Presidente dell’Associazione no-profit “MVOBSV”, osservatorio di Montevergine.

Previsioni per oggi, mercoledì 26 luglio 2023:

in mattinata e nelle ore pomeridiane, si prevedono condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso. In serata, è atteso un aumento della copertura nuvolosa; non sono del tutto escluso locali precipitazioni, specie sui settori confinanti con il Sannio.

TEMPERATURE: in calo sensibile nei valori massimi. VENTI: occidentali, in genere moderati, con locali rinforzi.

Previsioni per domani, giovedì 27 luglio 2023:

si prevedono condizioni di tempo per lo più soleggiato, fatta salva la formazione di locali nubi pomeridiane.

TEMPERATURE: minime in calo, massime invariate o in lieve aumento. VENTI: in prevalenza settentrionali, deboli o localmente moderati al mattino.