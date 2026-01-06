Meteo, peggioramento in atto: allerta gialla estesa a tutta la Campania

Peggiora il quadro meteorologico sulla Campania. La Protezione Civile regionale, alla luce dell’evoluzione della perturbazione in corso e delle ulteriori valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato ed esteso l’avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali.

A partire dalle ore 20 di questa sera e fino alle ore 20 di domani, mercoledì 7 gennaio, i fenomeni temporaleschi già in atto sono destinati a intensificarsi e interesseranno l’intero territorio regionale. La perturbazione continuerà a insistere sulla Campania, determinando precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con conseguenti criticità idrogeologiche e idrauliche.

Tra gli effetti più rilevanti dell’impatto al suolo delle piogge, che potranno risultare anche particolarmente intense, si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con rischio di inondazioni, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, ruscellamenti, nonché caduta di massi e fenomeni franosi, anche a causa della saturazione dei suoli.

La Protezione Civile ricorda ai Comuni delle zone interessate dall’allerta di attivare o mantenere operativi i Centri Operativi Comunali (COC) e di adottare tutte le misure strutturali e non strutturali necessarie a prevenire, contrastare e mitigare gli effetti del maltempo, in coerenza con i rispettivi piani comunali di protezione civile. È inoltre raccomandato monitorare la tenuta del verde pubblico e prestare la massima attenzione alle comunicazioni provenienti dalla Sala Operativa Regionale.

Nel dettaglio, fino alle ore 20 di oggi resta in vigore l’allerta meteo gialla sulle seguenti aree: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area vesuviana), Zona 2 (Alto Volturno e Matese), Zona 3 (Penisola sorrentina-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), Zona 5 (Tusciano e Alto Sele), Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e Zona 8 (Basso Cilento).

Dalle ore 20 di oggi, 6 gennaio, alle ore 20 di domani, 7 gennaio, l’allerta gialla sarà invece estesa a tutte le zone della Campania, per precipitazioni sparse anche a carattere di intenso rovescio o temporale.