Meteo, Pasqua e Pasquetta col sole in Irpinia

Come preventivamente annunciato sarà una week-end di Pasqua all’insegna del bel tempo in Irpinia. Clima ideale per la classica gita fuori porta del lunedì in Albis. Mete più gettonate della provincia di Avellino per passare qualche ora all’aperto sono come sempre le aree turistiche all’Altopiano del Laceno, di Montevergine e dei monti del Terminio, soprattutto nel serinese e nel montorese.

Gli esperti dell’Osservatorio Metereologico di Montevergine affermano che l’Irpinia è alle prese con una forte avvezione di aria calda, destinata a fare da sfondo a gran parte delle festività pasquali. Per oggi si attende un’alternanza tra ampie schiarite e modeste velature. Per gran parte della giornata, tuttavia, l’orizzonte sarà offuscato da una grande quantità di pulviscolo di origine desertica. Temperature particolarmente favorevoli con picchi anche di 23°C per la giornata di Pasquetta, durante la quale è attesa pioggia solo per la tarda serata.