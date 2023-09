I venti in Irpinia continuano a soffiare in maniera burrascosa dai quadranti settentrionali. L’Osservatorio di Montevergine alle 8:02 restituisce l’immagine di una giornata dal cielo grigio e registra raffiche di vento in vetta fino a 64 nodi.

Si ricorda che l’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania per “venti forti e temporaneamente molto forti con possibili raffiche”, resta in vigore anche per la giornata di oggi, martedì 5 settembre, fino alle ore 22. Tantissime le criticità registrate ieri con super lavoro dei Vigili del Fuoco vedi articolo qui.

Il bollettino meteorologico dell’Osservatorio spiega che l’Irpinia è alle prese con venti sostenuti da nord-est che hanno dato luogo ad una flessione delle temperature. Il grecale farà la voce grossa anche oggi.

Previsioni per oggi, martedì 5 settembre: si prevedono condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso per gran parte della giornata, con addensamenti più compatti, al mattino, in Alta Irpinia.

TEMPERATURE: in lieve calo.

VENTI: nord-orientali, tesi o forti, con raffiche di tempesta (90-100 km/h) sull’area del Partenio, nel baianese e nel Vallo di Lauro.

Previsioni per domani, mercoledì 6 settembre: ad iniziali condizioni di tempo per lo più soleggiato (fatta salva la presenza di nubi orografiche a ridosso dei settori montuosi), seguirà il passaggio di modeste nubi alte e sottili.

TEMPERATURE: in lieve aumento.

VENTI: nord-orientali, moderati o tesi, con raffiche di burrasca forte sull’area del Partenio, nel baianese e nel Vallo di Lauro.

La Protezione Civile raccomanda di prestare massima attenzione in presenza di alberi poco manutenuti, di strutture provvisorie come impalcature, tettoie, gazebo e coperture instabili. Richiama inoltre l’attenzione sul rischio propagazione incendi dovuto al forte vento che può rappresentare una concausa di diffusione.