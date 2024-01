Meteo: dopo l’incredibile picco di 13°C, temperature in lieve flessione

Non c’è traccia di nubi di rilievo anche questa mattina sull’Irpinia. Sempre spettacolari le immagini che offrono le webcam dell’Osservatorio di Montevergine, in questo caso un’alba mozzafiato.

Intanto continuano a rinnovarsi condizioni anticicloniche che stridono fortemente con quanto normalmente atteso in questo periodo dell’anno, solitamente contraddistinto da tempo instabile e freddo.

Sui crinali, dopo un incredibile picco di 13°C, le temperature hanno subito una tenue flessione. Attualmente a 1515 m s.l.m, l’Osservatorio di Montevergine registra 6.0°C. E per il fine settimana le temperature scenderanno ancora lievemente.

Per oggi, venerdì 26 gennaio, le previsioni meteo per la Provincia di Avellino prevedono condizioni atmosferiche per lo più soleggiate, fatta salva la formazione di locali banchi nuvolosi a fine giornata. Al primo mattino, non sono escluse dense foschie o locali banchi di nebbia nelle aree vallive. Per gran parte della giornata, si registreranno cattive condizioni di qualità dell’aria nella Valle del Sabato e nelle aree adiacenti.

TEMPERATURE: minime in calo nell’avellinese; massime in lieve aumento (eccetto nelle aree montuose, dove subiranno una generale flessione). VENTI: assenti o deboli.

Le Previsioni per domani, sabato 27 gennaio, da parte sempre dell’Osservatorio di Montevergine ci parlano di un leggero cambiamento: ad iniziali condizioni di tempo soleggiato, seguirà il passaggio di banchi nuvolosi irregolari. Al primo mattino, non sono escluse locali foschie nelle aree vallive.

TEMPERATURE: in lieve calo nei valori massimi. VENTI: inizialmente assenti o deboli, tendenti a disporsi da nord-est e a rinforzare progressivamente, specie a ridosso delle aree appenniniche.

Visita a questo link il sito dell’Osservatorio di Montevergine http://www.mvobsv.org