Meteo, ecco Caronte: in arrivo temperature infernali

Preparatevi a giorni di fuoco: Caronte è pronto a traghettarci verso l’ennesima ondata di caldo estremo dell’estate 2025. Nei prossimi giorni, l’anticiclone africano tornerà a dominare la scena meteorologica, portando con sé una bolla rovente che avvolgerà gran parte della Penisola, da Nord a Sud.

Secondo gli esperti, il picco di caldo è atteso tra venerdì e domenica, quando si registrerà un vero e proprio “boom termico”.

Il Sud sarà il cuore pulsante dell’ondata di calore: le temperature toccheranno punte di 40°C, con la Puglia in cima alla classifica delle regioni più torride. Anche Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia faranno i conti con valori prossimi ai 38–39°C, accompagnati da un tasso di umidità che renderà il caldo ancora più soffocante.