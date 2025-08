Mercoledì giornata ecologica a Montefredane

Una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente e al senso di appartenenza alla comunità. Mercoledì 6 agosto, con partenza alle ore 9:00 da Piazza Municipio, si svolgerà a Montefredane la Giornata Ecologica, promossa dal Comune di Montefredane con il supporto della Cooperativa San Rocco, ente attuatore del progetto S.A.I. MSNA.

L’iniziativa coinvolgerà attivamente i ragazzi accolti nel progetto SAI per minori stranieri non accompagnati e i bambini del campus estivo, impegnati in una mattinata di raccolta rifiuti e pulizia delle aree verdi nella zona “Fontanelle”.

Un gesto semplice ma potente, che unisce cittadinanza attiva, educazione ambientale e partecipazione collettiva. Come sottolineato dall’amministrazione comunale, azioni come questa dimostrano come l’inclusione possa passare anche attraverso il rispetto per il territorio e l’impegno diretto nella cura dei beni comuni.

“Questa giornata ha un doppio valore: promuove l’educazione ambientale e valorizza i percorsi di autonomia e responsabilizzazione dei giovani migranti che vivono a Montefredane» – dichiarano dalla Cooperativa San Rocco”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.