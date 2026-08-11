“Mercoledì al Centro Storico”, il 12 agosto la quarta serata: il programma

Prosegue il cartellone degli eventi estivi nel cuore della città. Mercoledì 12 agosto, a partire dalle ore 20:30, il centro storico di Avellino ospiterà il quarto appuntamento de “I Mercoledì al Centro Storico”, con un programma diffuso che coinvolgerà

piazze, vicoli e luoghi simbolo attraverso musica, spettacoli e animazione.

Tra gli appuntamenti in programma c’è “Serenata al Contrario”, che prenderà vita dal balcone del B&B La Torre con l’esibizione di Gabriele Troisi, mentre l’open act è affidato a Dioneo. Le strade del centro, da Corso Umberto I, saranno animate dalla Tino Pascucci Band con Robert Russel special guest. Mentre dalla Piazza ci sarà Marcello Apicella full band live.

In Piazza Amendola, nello spazio antistante l’Antica Dogana, torna il “Dogana Club”, dove il Mas Fest Dj set si alternerà con Anticyclone. Il tutto impreziosito dalle proiezioni a cura di Gaetano Renna e Aeffetch.

Non mancheranno gli spettacoli di animazione degli artisti di strada con “Mister Punch” e “Judy Animazioneventi”, che animeranno strade, vicoli e portoni. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, punta a valorizzare il centro storico di Avellino

attraverso un percorso diffuso fatto di musica, cultura, arte e intrattenimento, trasformando il cuore antico della città in uno spazio di incontro e partecipazione.