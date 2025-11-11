Mercoledì 12 novembre, visita elettorale del Sottosegretario al Cipess Morelli in Irpinia

Avellino, 11 nov. – Prosegue il tour elettorale in Campania con tappa in Irpinia del Senatore Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipess.

Mercoledì 12 novembre farà tappa in Irpinia per una giornata di incontri dedicati allo sviluppo industriale, agli investimenti e alle infrastrutture del territorio.

Il programma della visita prevede, alle ore 16:00, una visita istituzionale all’azienda OMI di Lacedonia, nell’area industriale del Calaggio. La OMI rappresenta un’eccellenza dell’industria aerospaziale irpina, impegnata nella produzione di componenti ad alta tecnologia, tra cui il cockpit del caccia statunitense F-35.

Alle ore 17:30, il senatore Morelli sarà a Grottaminarda, presso il comitato elettorale (Via A. Minichiello) del candidato al consiglio regionale della Campania, Franco Rauseo, dove si terrà una conferenza stampa sul tema: “Investimenti e infrastrutture per l’Irpinia. Il ruolo del Governo.”

All’incontro parteciperà anche la candidata Galasso, insieme ai rappresentanti locali del partito e gli amministratori del territorio.

A seguire, alle ore 18:30, nello stesso luogo, il senatore Morelli incontrerà gli elettori e i simpatizzanti della Lega, per un momento di confronto sulle prospettive di crescita e coesione del Mezzogiorno.

La giornata si concluderà alle ore 20:30 con una cena conviviale con dirigenti amministratori e sostenitori del partito.

La visita del Senatore Morelli in Irpinia rappresenta un’importante occasione di dialogo con il mondo produttivo e con le comunità locali, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e rafforzare l’impegno del Governo a sostegno delle aree interne.