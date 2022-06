Mercogliano, tenta di rapinare tabaccheria. Bloccato e arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un trentenne di

Battipaglia (SA) per tentata rapina.

È accaduto ieri sera all’interno di una tabaccheria di Mercogliano. Sfortunatamente

per lui, l’azione delittuosa è stata notata da una donna che non ha esitato ad allertare

il 112.

Ricevuta la segnalazione, la Centrale Operativa ha disposto in tempo reale

l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile, già impegnata in quell’area

in un normale servizio di perlustrazione e pronto intervento.

L’equipaggio della Gazzella, tempestivamente giunto sul posto, ha bloccato l’uomo

che poco prima avrebbe minacciato l’esercente al fine di farsi consegnare del denaro.

Condotto in Caserma, il trentenne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della

Procura della Repubblica di Avellino, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di

comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Giudice per essere giudicato con rito

direttissimo.