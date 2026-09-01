Mercogliano Sotto ‘o Viale, incontri d’Estate il 4-5-6 settembre

Da sole, le associazioni, i comuni, i comitati festa, i gruppi parrocchiali non riescono a sostenere l’impegno economico ed organizzativo per realizzare eventi di grande portata che riescono a rendere vivo il territorio. È da sempre così, ma ciò che da soli sembra difficile, insieme diventa possibile. Da questa consapevolezza è nata a Mercogliano la voglia di unirsi, di cooperare, di guardare oltre le proprie individualità. Da qui prende forma Sotto ’o Viale – Incontri d’Estate, in programma il 4, 5 e 6 settembre.

Sotto ‘o Viale è un evento di comunità, che nasce dal territorio per il territorio. Dall’idea di un piccolo gruppo di persone si sono generate, in poco tempo, reti di collaborazione e sostegno tra associazioni, istituzioni, commercianti, imprenditori, cittadini. Ognuno ha portato il proprio pezzo: un’idea, una competenza, una disponibilità, un contatto, un po’ del proprio tempo. Don Vitaliano Della Sala ha accolto l’invito di essere il perno di questa esperienza condivisa ed è la Parrocchia Ss. Pietro e Paolo, insieme al Comune di Mercogliano, a coordinare il progetto con un unico fine: fare comunità e sostenere anche una causa solidale. Sotto ‘o Viale, infatti, sosterrà la Caritas di Mercogliano perché la gioia dello stare insieme possa tradursi anche in un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso chi vive una condizione di fragilità. Per tre serate, il Viale si trasformerà in un grande spazio di incontro e condivisione con dj set e performance di musica live affidate ad artisti e giovani emergenti locali ed irpini, stand di degustazione, artisti di strada con magia, comicità e arte circense e un’area giostre per i bambini. Sabato e domenica farà tappa a Mercogliano, per la prima volta in Campania, il cinema sferico – il mondo a 360°, un’esperienza immersiva e spettacolare – gratuita – che accompagnerà il pubblico in un viaggio a tutto tondo tra immagini, emozioni e meraviglia. La musica sarà protagonista in Piazza della Funicolare: venerdì 4 settembre il palco ospiterà Enzo Avitabile con i Bottari di Portico & Black Tarantella Band; sabato 5 settembre la serata si accenderà con il ritmo frizzante dei Nada Mas; domenica 6 settembre si chiuderà con il concerto di Andrea Sannino ed il suo Via Partenope Summer Tour.

Ingresso libero e gratuito. Durante le tre serate sarà attivo un servizio navette con partenza dal parcheggio del Multiplex Mercogliano/Uscita autostradale Av/ovest per agevolare l’arrivo direttamente nell’area della manifestazione.