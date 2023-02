Mercogliano promuove il “patto locale per la lettura”. Iniziativa più che brillante sostenuta, in particolare, dalla delegata alla Cultura e all’Istruzione del Comune, nonché presidente del consiglio comunale, Barbara Evangelista.

L’obiettivo principale è quello di promuovere in modo continuativo, trasversale e strutturato la lettura e la conoscenza in tutte le loro forme. Alla base del Patto c’è la considerazione che lettura e conoscenza siano fattori indispensabili per la costruzione di una società più libera, consapevole e attenta alle diversità, alla quale tutti i cittadini e le cittadine, le associazioni, le imprese e le istituzioni di Mercogliano possono contribuire ogni giorno.

Con il Patto si intende costituire una grande alleanza cittadina, alla quale aderiscono soggetti pubblici e privati, istituzioni culturali, Università, imprese, professionisti, associazioni e singolicittadini, che intendono impegnarsi per ideare e sostenere progetti condivisi. Con l’adesione al Patto, le parti si impegnano a partecipare ai momenti di elaborazione e progettazione, a diffondere la visione e i principi, a individuare le risorse e le competenze necessarie per implementare le attività; almeno una volta l’anno a partecipare ad una giornata di monitoraggio e aggiornamento

delle azioni discendenti dal Patto stesso.

Il Comune di Mercogliano ha pubblicato un avviso pubblico sul proprio sito istituzionale per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla sottoscrizione del “Patto della lettura”. C’è tempo fino al prossimo 3 marzo.

L’avviso è finalizzato a coinvolgere il più ampio numero di soggetti: istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie.

II Patto Locale per la Lettura si propone quale strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura, con lo scopo di ridare valore all’atto di legge come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza. L’obiettivo è creare una rete di collaborazione tra le realtà culturali operanti nel territorio del Comune di Mercogliano per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa.