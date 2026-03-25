Mercogliano inaugura l’Aula Multisensoriale “L’Arcobaleno”

Un nuovo spazio innovativo e accogliente dedicato al benessere dei bambini e dei ragazzi, all’apprendimento attivo e all’inclusione e alla crescita armonica. L’aula, realizzata grazie ai fondi del 5×1000 del Comune di Mercogliano, è pensata per stimolare i sensi attraverso colori, forme e strumenti specifici, favorendo lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale.

“L’Arcobaleno” rappresenta un importante investimento nel campo dell’educazione inclusiva, offrendo nuove opportunità didattiche e di supporto per tutti gli studenti, con particolare attenzione a chi presenta bisogni educativi speciali.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno rappresentanti istituzionali, docenti, famiglie e studenti.