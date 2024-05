Mercogliano, ecco tutti i candidati a sostegno di D’Alessio

“Siamo pronti ad incontrare i cittadini per confrontarci e chiedere, con umiltà e rispetto, il loro sostegno” – il candidato Sindaco Vittorio D’Alessio è certo sulla volontà di puntare, anche in questa seconda campagna elettorale, sulla trasparenza e sul dialogo diretto con i cittadini.”

Presentata, intanto, la lista Io Scelgo Mercogliano e i 16 componenti della squadra guidata da D’Alessio: ARGENZIANO Carmina detta Carmela, BARONE Giuseppe, BOLOGNESE Davide, DE ANGELIS Filomena, DE GIANNI Samantha, DELLA PIA Antonio, DI GAETA Maria Ilaria, DI NARDO Stefania, GRIMALDI Luigi, IOVINO Bruno, MATARAZZO Carmine, NAPOLITANO Luca, PAGANO Elena, PESCATORE Alfonso, PESCATORE Lucia, VALENTE Alberico.

“Al nostro gruppo – spiega D’Alessio – si sono aggiunte risorse nuove, volti giovani e idee fresche. Tutti pronti a mettersi al servizio della città nel solco della continuità. Non ci sono colpi di scena perché siamo trasparenti, siamo a lavoro da un pò di tempo e chi ha scelto questo progetto ha la più ampia libertà di espressione. Mercogliano non può più guardare indietro e sprofondare nuovamente nel passato. Andiamo avanti, dunque, raccogliendo i frutti delle tante opere e progettualità che sono in essere e con una visione ambiziosa ad una Città Intelligente, Partecipata, Creativa, Green, una Residenza Felice.”