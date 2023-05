Mercogliano, domenica le azalee della ricerca contro i tumori

La Pro Loco Mercogliano rinnova, domenica 14 maggio, l’appuntamento con la solidarietà al fianco di Airc. In occasione della Festa della Mamma più di venti volontari saranno impegnati nella distribuzione delle azalee, in diverse zone della città, per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

L’Associazione, da anni referente unico sul territorio locale, sarà presente con una postazione presso la sede di via Abate Ramiro Marcone e davanti a numerose chiese: a Torelli presso la Chiesa di S.Nicola di Bari, a Capocastello presso la Chiesa di S.Giovanni e la Chiesa di SS.Pietro e Paolo, a Torrette presso la Chiesa di S.Maria Assunta, al centro città presso la CHiesa di S.Modestino e la Chiesa di SS.Annunziata e S.Guglielmo.