Mercogliano, domani l’attesissima Cronoscalata al Santuario dedicata a Michele Porraro

A Mercogliano torna l’attesissimo appuntamento di ciclismo, intrattenimento e solidarietà. Andrà in scena domani, sabato 4 giugno 2022, la Cronoscalata al Santuario Mercogliano – Montevergine – dedicata a Michele Porraro. Appuntamento che apre ufficialmente gli eventi estivi mercoglianesi.

La gara è organizzata dalla Pro Loco Mercogliano in collaborazione con l’US Acli di Avellino e patrocinata dalla Provincia di Avellino, dai comuni di Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo, l’Abbazia Territoriale di Montevergine, l’Ente Parco Regionale del Partenio, Unpli Campania e comitato Provinciale di Avellino.

“Finalmente ritorna, dopo due anni di stop, la Cronoscalata – racconta entusiasta ed emozionata Stefania Porraro, presidente della Pro Loco Mercogliano -. Siamo molto emozionati per una gara che appassiona tanto. Quest’anno abbiamo oltre 120 iscritti, provenienti da varie regioni tra cui Lazio, Basilicata e Puglia. Tra le novità, la nostra area selfie quest’anno si arricchisce di un fantastico backdrop, dove sia i ciclisti che i visitatori possono scattare foto in ricordo di questa importante edizione della ripartenza”.

“Come ogni anno – aggiunge – personalmente, sostengo in ricordo di mio fratello, un’associazione benefica scelta in base ai valori che incarna e che secondo me sono più rappresentativi di Michele. Quest’anno ho scelto l’associazione Missione Sorriso, perché mio fratello lavorava in ospedale e proprio come i clown dell’associazione che portano sorrisi, anche lui lo faceva, si dedicava tanto alla sua professione e al volontariato dell’ospedale stesso”.

L’edizione 2022 è caratterizzata da una stretta collaborazione con AIR Mobilità grazie al cui sostegno sono state prolungate fino alle ore 18:30 le corse della Funicolare di Montevergine, al fine di dare la possibilità agli accompagnatori degli atleti e a quanti vorranno, di essere presenti non solo alla partenza, ma in soli 7 minuti salire anche in vetta e assistere all’arrivo. “Con un biglietto molto speciale per la Cronoscalata – spiega Porraro – chi accompagna gli atleti potrà godersi, oltre la partenza, anche l’arrivo, con la possibilità di visitare anche il Santuario”.

Arrivo previsto quest’anno proprio al centro del piazzale del Santuario di Mamma Schiavona. Ma, ancor prima, c’è da divertirsi alla partenza con la mascotte di sempre, Michelangelo, e lo speaker ufficiale della Cronoscalata, Giuseppe Joy Saveriano.

Il taglio del nastro è fissato alle ore 15:00 presso il Viale San Modestino di Mercogliano, la partenza del primo ciclista è attesa per le ore 15:30. La premiazione ufficiale degli atleti si terrà a partire dalle ore 19:00 nella Piazza della Funicolare.