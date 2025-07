Mercogliano, danni agli spogliatoi del campo sportivo

MERCOGLIANO – Un nuovo episodio di inciviltà scuote la comunità di Mercogliano. Gli spogliatoi del campo sportivo comunale sono stati oggetto di gravi atti vandalici. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Vittorio D’Alessio, che ha espresso profondo rammarico e indignazione per l’accaduto.

“È con profonda indignazione e rammarico che oggi denunciamo l’ennesimo atto incivile che ha colpito la nostra comunità: gli spogliatoi del campo sportivo comunale sono stati danneggiati da ignoti in maniera vile e ingiustificabile.

Quella che dovrebbe essere una struttura a servizio dei nostri giovani, delle associazioni sportive e di tutti i cittadini, è stata oggetto di atti vandalici inaccettabili. Vetri rotti, arredi danneggiati, impianti messi fuori uso. Un gesto che non ha alcuna giustificazione e che offende l’intera città di Mercogliano.

Come amministrazione comunale, abbiamo già sporto denuncia alle autorità competenti e ci stiamo adoperando per il ripristino della struttura nel più breve tempo possibile. Ma non possiamo più tollerare che il senso civico venga calpestato in questo modo.

Mi rivolgo a tutta la cittadinanza: chiunque abbia visto o sappia qualcosa, collabori con le forze dell’ordine. Difendiamo insieme i beni comuni, patrimonio di tutti e simbolo del nostro impegno per il futuro dei giovani.

Mercogliano non si piega alla violenza e alla maleducazione. Risponderemo con determinazione, senso di comunità e legalità”.