Mercogliano, il sindaco D’Alessio incontra Michele Criscitiello

Il futuro centro sportivo di Mercogliano punta ad assomigliare allo “Sportitalia Village”.

La visita del sindaco Vittorio D’Alessio al concittadino Michele Criscitiello, direttore e ceo di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese, è servita anche a raggiungere questo ambizioso obiettivo, visto che l’amministrazione alla falde del Partenio sta per realizzare una struttura di grande prestigio che sorgerà su un’area di circa 25 mila quadrati.

D’Alessio ha preso visione dello “Sportitalia Village”, modello di efficienza e uno dei più grandi impianti sportivi della Lombardia. Dall’Irpinia in Brianza anche per ricambiare la generosità di Criscitiello che, lo scorso mese di febbraio, donò, a nome della sua famiglia, alla Misericordia del Partenio uno speciale e attrezzato fuoristrada pensato per rispondere prontamente alle situazioni di emergenza, in ricordo del papà Alessandro – scomparso nel luglio del 2023 – indimenticato e indimenticabile sindaco di Mercogliano per 18 anni.

D’Alessio ha omaggiato il direttore di Sportitalia, che vive a Carate Brianza, con una speciale effigie, simbolo di Avellino, che venne donata anche al Papa e che viene simbolicamente conferita a quei cittadini che si contraddistinguono per meriti in svariati campi: dalla medicina alla politica, dallo sport all’impegno sociale. Criscitiello ha accompagnato la delegazione del sindaco D’Alessio in visita agli spazi dello Sportitalia Village, a cui ispirare la realizzazione del futuro centro sportivo della cittadina irpina.