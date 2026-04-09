Mercogliano, aggressione con violenti pugni alla testa: indagato un sessantenne

MERCOGLIANO- La Procura di Avellino ha chiuso le indagini su una violenta aggressione avvenuta nell’agosto scorso a Mercogliano. Un sessantenne di Monteforte Irpino, difeso dal penalista Carmine Ruggiero, e’ accusato di tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Avellino avrebbero accertato che per farsi consegnare la somma di 8000 euro, per una questione commerciale, il sessantunenne avrebbe colpito con violenti pugni alla testa la “vittima”, causandogli un trauma cranico. Nei confronti dell’indagato e’ stato firmato dal Procuratore facente funzioni Francesco Raffaele un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ora avrà venti giorni di tempo per chiedere di essere ascoltato dalla Procura o per depositare una memoria difensiva.