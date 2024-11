Mercatino di Natale 2024, pubblicato l’Avviso di manifestazione di interesse

La Giunta comunale ha approvato l’Avviso di Manifestazione di Interesse per l’organizzazione e la gestione del “Mercatino di Natale 2024. L’obiettivo è valorizzare i prodotti tipici artigianali, artistici e gastronomici locali e nazionali. L’evento si svolgerà nella centralissima Piazza della

Libertà, dal 30 novembre 2024 al 07 gennaio 2025.

Dopo il grande successo riscosso dal Mercatino di Natale allestito l’anno scorso, l’Amministrazione Nargi punta a rinnovare e potenziare l’evento, aumentando le manifestazioni e i momenti di intrattenimento. Il Mercatino prevede l’installazione dei 25 chalet di proprietà dell’Amministrazione, destinati all’esposizione e vendita di prodotti, da concedere in uso agli operatori economici selezionati per la partecipazione alla manifestazione.

Il fine è instaurare un’atmosfera festosa, che incentivi l’afflusso turistico nel capoluogo, e sostenere l’economia locale e il commercio di prodotti artigianali e tipicità del territorio. L’ente intende avvalersi della collaborazione di soggetti esterni per la gestione, che dovranno garantire una presentazione omogenea e in linea con il tema natalizio, contribuendo con proposte culturali, sociali ed economiche di alto valore e coerenza con le festività. Il Comune individuerà allo scopo una società esterna qualificata tramite l’apposito Avviso Pubblico per la Manifestazione di Interesse all’organizzazione dell’evento. L’Avviso è presente sul sito istituzionale del Comune di Avellino e scadrà il prossimo 18 novembre alle ore 10.

Per arricchire ulteriormente l’offerta e l’attrattività dell’evento, il soggetto individuato potrà prevedere anche l’inserimento di ulteriori casette di Natale, strutture e attrezzature finalizzate ad implementare sia le attività per la vendita e degustazione di prodotti enogastronomici, sia gli eventi e le attività per l’intrattenimento. E dovrà presentare un progetto dettagliato contenente tutti gli elementi definiti nell’Avviso pubblico.

La proposta di programma dovrà contenente i seguenti elementi: disposizione delle casette di Natale dell’Ente e delle casette eventualmente fornite dall’operatore, tipologia dei generi esposti per la vendita al pubblico, numero di attività che propongono prodotti tipici del territorio o valorizzano i mestieri dell’artigianato tipico locale, elenco e descrizione degli eventi collaterali.

I progetti presentati dagli operatori interessati dovranno includere un programma di eventi collaterali al mercatino, che prevedano momenti di animazione e intrattenimento per il pubblico, con particolare riferimento all’inaugurazione ufficiale del mercatino. Eventi musicali, spettacoli tematici, laboratori per bambini e attività di coinvolgimento della comunità. L’Amministrazione, metterà a disposizione del soggetto gestore della manifestazione, in comodato d’uso gratuito e temporaneo, le 25 casette di natale nonché il patrocino dell’evento con la relativa concessione temporanea del suolo a titolo con gratuito.

«Con il Mercatino di Natale 2024 – dichiara il sindaco di Avellino, Laura Nargi – rilanciamo e potenziamo un evento che ha già dimostrato di saper incrociare il gusto degli avellinesi e dei tanti avventori che, da fuori città e fuori provincia, vogliono trascorrere delle ore spensierate nelle festività natalizie. Natale è famiglia, è bambini, è felicità. Quest’anno implementeremo le manifestazioni ed i momenti di intrattenimento, per instaurare un clima ed un’atmosfera festosi, che incentivino l’afflusso turistico nel capoluogo e contribuiscano a sostenere l’economia locale ed il

commercio. Anche per questo – conclude Nargi – vogliamo valorizzare i prodotti tipici artigianali, artistici e gastronomici locali e nazionali».