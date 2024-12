Meraviglie da scoprire aspettando l’Epifania con il FAI

Il FAI Giovani Avellino è lieto di annunciare la nuova iniziativa per il mese di gennaio: domenica 5 gennaio, dalle 18:00 alle 20:00, l’Abbazia del Loreto di Mercogliano, luogo solitamente inaccessibile, aprirà le sue porte per accoglierci in un’emozionante visita nell’ambito dell’evento “Meraviglie da scoprire“. L’iniziativa è organizzata in occasione del Calendario di eventi “Natale in Abbazia” grazie al supporto e all’entusiasmo dai volontari dei gruppi FAI Giovani.

L’evento è un’opportunità imperdibile per tutti, iscritti e non iscritti, di immergersi nella storia e nella bellezza di questo magnifico edificio, solitamente non visitabile, tranne in occasioni speciali.

Un’occasione da non perdere per scoprire questo luogo speciale, con la magica atmosfera dell’Epifania. Una nuova opportunità per sostenere la missione del FAI.

Gli orari disponibili fino a esaurimento posti sono:

• 18:00

• 18:30

• 19:00

• 19:30

• 20:00

𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞

La sensibilità del luogo impone grande rigore e rispetto per l’ambiente, pertanto la prenotazione è obbligatoria per TUTTI i visitatori (eccetto i minori di 6 anni) e i posti sono limitati. È possibile farlo entro le 12:00 di sabato 4 gennaio scrivendo a avellino@faigiovani.fondoambiente.it le seguenti info:

• numero di persone (anche eventuali minori di 6 anni)

• nome-cognome-email di tutti i partecipanti

• orario visita

• se si è tesserati FAI, il num tessera.

La prenotazione sarà valida solo dopo aver ricevuto conferma. Si prega di non presentarsi all’ingresso senza prenotazione.

Possibilità di iscriversi al FAI in loco con quota di benvenuto FAI giovani di 15 euro tra i 18 e i 35 anni e di rinnovo alla stessa quota.

CONTATTI

Per informazioni: avellino@faigiovani.fondoambiente.it