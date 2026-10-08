Mensa scolastica, l’Amministrazione chiarisce il caso del merluzzo con parassita

L’Amministrazione Comunale è intervenuta tempestivamente per fornire chiarimenti e rassicurazioni alle famiglie in merito alla segnalazione del ritrovamento di un verme nella trama di un filetto di merluzzo, somministrato presso la mensa scolastica “Regina Margherita”. Alla luce dei primi esami e dei confronti avviati con l’azienda di ristorazione, il personale ispettivo e l’Asl, l’Ente ha voluto fare piena chiarezza sull’accaduto, sottolineando l’assoluta sicurezza del pasto servito.

Dalle verifiche immediate condotte è emerso che l’episodio è da ricondurre alla possibile presenza di Anisakis o parassiti similari. Si tratta di un fenomeno del tutto naturale che può interessare il pesce selvatico pescato in mare. Tuttavia, l’Amministrazione tiene a precisare che il prodotto ittico somministrato agli alunni è completamente sicuro dal punto di vista igienico-sanitario. L’intera filiera di approvvigionamento e preparazione prevede, infatti, un rigoroso processo di abbattimento termico a temperature inferiori a -20°C, seguito da una cottura ad alte temperature. Queste procedure standardizzate eliminano alla radice qualsiasi rischio per la salute umana, rendendo il ritrovamento, pur comprensibilmente spiacevole alla vista, del tutto privo di pericolo per i bambini.

Nonostante l’assenza di rischi concreti, sono stati immediatamente attivati i protocolli di massima tutela. Il lotto di prodotto interessato è stato sospeso in via precauzionale e si è proceduto alla sostituzione immediata del menù. Inoltre, la responsabile del servizio ha effettuato un sopralluogo presso il centro di cottura, constatando il pieno rispetto di tutte le procedure di controllo visivo e di preparazione.

Per prevenire il ripetersi di episodi simili e garantire la massima tranquillità, l’Amministrazione ha richiesto chiarimenti ufficiali al fornitore della materia prima, chiedendo di intensificare le fasi di accurata ispezione manuale e ottica dei filetti.

“La sicurezza e la salute dei nostri bambini sono la nostra priorità assoluta e comprendiamo perfettamente l’apprensione dei genitori”, si legge nella nota diffusa dall’Amministrazione. “Continueremo a vigilare con il massimo rigore affinché lo standard del servizio mensa rimanga ai massimi livelli di qualità e sicurezza”.

L’Amministrazione Comunale si conferma a completa disposizione della Commissione Mensa e dei rappresentanti dei genitori per qualsiasi ulteriore informazione, confronto o approfondimento, assicurando che sarà cura dell’Ente condividere tempestivamente ogni successivo aggiornamento in merito alla questione.