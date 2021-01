Cronaca Meno tamponi ma più contagi rispetto a ieri: Covid Irpinia, il report dell’Asl 14 Gennaio 2021

L’Asl di Avellino comunica che, su 914 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID 48 persone (ieri sono risultate positive 34 persone su oltre mille tamponi):

– 11, residenti nel comune di Avella;

– 3, residenti nel comune di Avellino;

– 2, residenti nel comune di Calabritto;

– 1, residente nel comune di Flumeri;

– 5, residenti nel comune di Lauro;

– 1, residente nel comune di Lioni;

– 3, residenti nel comune di Marzano di Nola;

– 3, residenti nel comune di Mercogliano;

– 2, residenti nel comune di Montemarano;

– 3, residenti nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 1, residente nel comune di Rocca San Felice;

– 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 1, residente nel comune di San Sossio Baronia;

– 2, residenti nel comune di Serino;

– 5, residenti nel comune di Sperone;

– 3, residenti nel comune di Vallata.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

Sempre da via Degli Imbimbo fanno sapere che al “Frangipane” di Ariano risultano attualmente ricoverati 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 3 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid e 12 pazienti in Area Covid, di cui 8 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.