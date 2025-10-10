Maxi sequestro di droga a Santa Lucia di Serino, il plauso del ministro Piantedosi

Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza in Irpinia. A Santa Lucia di Serino i militari hanno sorpreso un uomo mentre trasportava a bordo della sua auto una valigia contenente sostanze stupefacenti. Le perquisizioni, estese successivamente alla sua abitazione, hanno permesso di rinvenire un ingente quantitativo di droga: circa 300 chili tra hashish, cocaina e metanfetamina.

L’uomo è stato arrestato in flagranza. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che sulla sua pagina Facebook ha espresso plauso alle Fiamme Gialle per l’importante operazione portata a termine sul territorio.