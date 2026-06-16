Maxi-esercitazione nella galleria Cristina dell’Alta Capacità Napoli-Bari: simulato un incendio

Nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha svolto una complessa esercitazione di soccorso tecnico urgente all’interno della galleria ferroviaria “Cristina”, nel territorio di Montecalvo Irpino, lungo la tratta dell’Alta Capacità Napoli–Bari.

L’attività addestrativa, programmata nell’ambito dei piani di emergenza predisposti con Rete Ferroviaria Italiana e condivisi con la Prefettura di Avellino, è stata finalizzata alla verifica delle procedure operative, dei tempi di risposta e del coordinamento tra tutti gli enti chiamati a intervenire in scenari di emergenza in ambito ferroviario.

Lo scenario simulato ha previsto un principio d’incendio a bordo di un convoglio passeggeri fermo all’interno della galleria, con la presenza di persone coinvolte e la conseguente attivazione delle procedure di soccorso, evacuazione e assistenza sanitaria.

All’esercitazione hanno partecipato, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale di RFI, anche il servizio di emergenza sanitaria 118, le Forze dell’Ordine, la Polizia Ferroviaria e le strutture di Protezione Civile, in un contesto operativo che ha consentito di testare l’efficacia delle comunicazioni, il coordinamento interistituzionale e la gestione delle emergenze in ambiente confinato.

Particolare rilevanza ha assunto l’impiego di mezzi e attrezzature specialistiche per l’intervento in ambito ferroviario, con la simulazione delle operazioni di soccorso ai passeggeri, dell’assistenza ai feriti e delle attività di contrasto all’incendio.

L’esercitazione ha inoltre consentito di verificare le procedure di accesso all’infrastruttura ferroviaria, le modalità di messa in sicurezza della linea e l’integrazione tra le diverse componenti operative coinvolte, confermando l’importanza dell’addestramento congiunto per garantire elevati standard di sicurezza e una risposta efficace in caso di emergenze reali.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino esprime soddisfazione per la riuscita dell’esercitazione e ringrazia tutti gli enti coinvolti per la collaborazione e il contributo fornito.

«Queste attività rappresentano un’importante occasione per verificare l’efficacia delle procedure operative e il coordinamento tra le diverse componenti del sistema di soccorso», ha dichiarato il Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino, l’architetto Alessandra Rilievi. «L’esercitazione ha confermato l’elevato livello di preparazione del personale e l’importanza dell’addestramento congiunto per garantire interventi sempre più efficaci e tempestivi in scenari complessi come quelli ferroviari».Didascalia foto consigliata:

Un momento dell’esercitazione svolta dai Vigili del Fuoco di Avellino nella galleria ferroviaria “Cristina”, lungo la tratta dell’Alta Capacità Napoli–Bari, con la partecipazione degli enti del sistema di emergenza e soccorso.