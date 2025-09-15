Maxi-blitz contro il clan Fezza-De Vivo: ai domiciliari il 66enne irpino

AVELLINO- Lascera’ il carcere per essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari il sessantaseienne irpino coinvolto nel blitz anticamorra scattato nel salernitano qualche giorno fa. Questa la decisione al ternine dell’interrogatorio di garanzia del sessantaseienne di Atripalda Q.L, accusato di detenzione ai fini dello spaccio. Il sessantaseienne, assistito dal penalista Gerardo Santamaria, e’ comparso questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Salerno Pietro Indinnimeo, rispondendo alle domande del magistrato. La difesa ha puntato molto sull’occasionalita’ della condotta. Un singolo episodio, quello finito nella ricostruzione dei fatti dalle intercettazioni dei Carabinieri di Nocera Inferiore per cui avrebbe acquistato la stupefacente nascosto per lo scambio in una buca della posta. Nonostante il Gip abbia escluso, come già rilevato nella misura cautelare, che il quantitativo potesse non essere destinato allo spaccio, ha attenuato la misura nei confronti del sessantaseienne.