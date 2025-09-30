Maxi-avviso ASMEL, proroga al 15 Ottobre 2025

Laura Perrone – Si segnala che, in data odierna, con Determina del RUP n. 515 R.G. del 30/09/2025, sono stati riaperti i termini per presentare la domanda al quarto maxi-avviso ASMEL, determinandone la proroga sino al 15 Ottobre 2025 ore 12:00.

La decisione di prorogare i termini del Maxi Avviso ASMEL 2025 scaturisce da segnalazioni di disservizi tecnici che hanno osteggiato l’accesso alla piattaforma di candidatura.

Per garantire pari opportunità a tutti gli interessati è stato, dunque, esteso il termine di presentazione delle domande, consentendo ad un “maggior numero di giovani la possibilità di presentare la propria candidatura e offrendo concrete opportunità di ingresso e crescita lavorativa all’interno degli enti locali” – queste le parole di Francesco Pinto, Segretario Generale ASMEL.