Matteo Piantedosi in Prefettura ad Avellino in vista del G7 a Mirabella Eclano

Venerdì mattina, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si recherà in Prefettura ad Avellino per presiedere il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in vista del vertice del G7 che si terrà a Mirabella Eclano. L’incontro sarà organizzato per coordinare le misure di sicurezza necessarie a garantire il corretto svolgimento di questo importante evento internazionale, che richiamerà sul territorio irpino leader mondiali e delegazioni di alto livello.

Al fianco del Ministro Piantedosi, parteciperanno alla riunione il Prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso, e il Questore Pasquale Picone, insieme ai vertici delle forze dell’ordine locali e ai rappresentanti degli enti coinvolti nella gestione dell’evento.

Durante l’incontro, saranno discussi i piani operativi per assicurare il massimo livello di sicurezza non solo per le delegazioni partecipanti, ma anche per la popolazione locale. Tra le misure che verranno analizzate, ci sarà il rafforzamento dei controlli nelle aree sensibili, l’incremento della presenza delle forze dell’ordine e la gestione del traffico, con particolare attenzione alla viabilità nei giorni del summit.

Il Prefetto Rosanna Riflesso sottolineerà l’importanza della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte per garantire che il G7 si svolga in modo sicuro e senza intoppi, assicurando allo stesso tempo la tutela della comunità.