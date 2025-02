Match Avellino-Crotone, oggi allo Stadio Partenio-Lombardi

Oggi, alle ore 15:00, l’Avellino ospiterà il Crotone allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Il match è valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C Now, Girone C.

Dopo il ko subito a Foggia, la squadra biancoverde è determinata a riscattarsi e tornare subito alla vittoria per restare in scia al primato, approfittando del pareggio casalingo del Benevento contro il Messina per staccarlo di due punti.

Pochi i dubbi per mister Braglia, con l’unico ballottaggio a centrocampo tra Palmiero e Palumbo, con il regista napoletano in vantaggio. In porta Iannarilli, con Todisco e Cagnano sulle fasce difensive e Rigione ed Enrici al centro. A centrocampo, De Cristofaro e Sounas completano la mediana, mentre Panico agisce sulla trequarti. In attacco, Lescano e Patierno saranno chiamati a fare la differenza. Un match decisivo per i Lupi, pronti a lottare per i tre punti.