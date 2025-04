Mastella: “Faccio gli auguri all’Avellino, il Benevento fregherà il Cerignola”

Ospite di un convegno dal titolo “Modelli di gestione dei servizi pubblici, esperienze e prospettive per gli enti locali”, che si è tenuto nella sala conferenza della Camera di Commercio Irpinia-Sannio di Piazza Duomo ad Avellino, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha toccato – tra i vari temi – anche quello calcistico.

“Qui a Avellino oggi siete tutti allegri, ma io sono un po’ più mesto – scherza l’ex Guardasigilli -. Ne discuto spesso con il ministro Matteo Piantedosi, che invidio: ‘Beato te, che quest’anno sei avanti’, prima invece era lui a invidiarmi. Io sono uno di quelli che è venuto qua tanti anni fa, quando l’Avellino era in Serie A, mentre il Benevento era sotto e poi è riuscito a salire in Massima Serie grazie a Vigorito che oggi alcuni tifosi contestano, ma io no, perché se non fosse stato per lui, il Benevento sarebbe in grande difficoltà. Faccio gli auguri all’Avellino. Se non ce la fa il Benevento, preferisco l’Avellino rispetto ad altre squadre. Ma, per esempio, il Benevento gioca contro il Cerignola, allora… Fregheremo il Cerignola!”