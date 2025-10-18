Massacrato di botte in carcere, muore dopo un anno di agonia

AVELLINO- E’ deceduto nella notte al Moscati Paolo Piccolo , il detenuto ventiseienne in coma vegetativo dalla sera del 22 ottobre 2024, quando un gruppo di detenuti reclusi nella sezione al piano terra destro del carcere di Bellizzi Irpino aveva prima preso in ostaggio e privato delle chiavi gli agenti e poi lo hanno massacrato di botte. Si fa piu’ drammatico il bilancio del raid ai danni del detenuto recluso nella camera 8 del reparto di media sicurezza al primo piano destro del carcere di Bellizzi Irpino. Una lotta che e’ andata avanti per un anno quella di Piccolo, che aveva riportato conseguenze gravissime a causa della brutale aggressione subita in carcere. Nelle prossime ore sara’ molto probabilmente conferito l’esame autoptico sulla salma da parte della Procura di Avellino.