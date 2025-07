Marzano si ferma per Gaza: alle 22 il suono delle campane rompe il silenzio

Alle ore 22:00 di questa sera, anche Marzano si ferma per Gaza. Come richiesto da Pax Christi, il movimento cattolico per la pace, il silenzio sarà rotto dal suono delle campane, per richiamare l’attenzione sull’emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza, dove la situazione sta precipitando ogni giorno di più.

L’iniziativa nazionale, lanciata da Pax Christi, si chiama “Disertiamo il silenzio” e invita tutte le comunità ecclesiali d’Italia ad aderire con un gesto semplice ma carico di significato: per 10 minuti, alle ore 22:00 di questa sera, far suonare le campane delle chiese per spezzare l’indifferenza.

Un gesto semplice, ma forte. Per non restare in silenzio di fronte alla sofferenza.